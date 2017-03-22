走私毒品到日本 毒梟換髮型變裝仍被逮

我要評比

刑事局日前逮到以自製電磁模具裝載毒品走私至日本的毒梟徐嫌，法院裁定無保請回，雖然檢察官再次核發徐嫌拘票，但他早已逃逸，變換髮型、裝扮躲藏，仍被警方循線再次逮捕。（翻攝照片）中央社記者朱則瑋傳真 106年3月22日

刑事局日前逮到以自製電磁模具裝載毒品走私至日本的毒梟徐嫌，法院裁定無保請回，雖然檢察官再次核發徐嫌拘票，但他早已逃逸，變換髮型、裝扮躲藏，仍被警方循線再次逮捕。

刑事局調查，徐嫌與妻子黃女自行設計中空鋼製電磁模具，再購買實心厚重鋼料，訂作專供藏放安非他命空間，接著把大批毒品以茶葉包裝掩飾後夾藏於模具內，利用夜間將封存毒品模具運送至其他鐵工廠電焊磨平處理，避開海關人員注檢。

警方6日循線在新北市新莊區某倉庫內查獲9組金屬電磁模具內藏180包安非他命毒品（總毛重92.14公斤），逮捕主嫌徐男及其妻子黃女，7日解送新北地方法院檢察署偵辦，法官裁定結果為無保請回，雖然檢察官再次核發徐嫌拘票，但他早已逃逸無蹤，研判已投靠其他共犯。

刑事局與日本警方交換情資，得知前往日本接運毒品未遂嫌犯已潛逃入境，循線逮捕共犯黃男，同時透過監視器畫面全力追捕徐嫌，21日順利在板橋區府中捷運站逮到人。

徐嫌不但刻意改變髮型、裝扮及衣著，還多次更換藏匿地點，並搭乘計程車製造監視器影像斷點，行跡狡猾，但仍被警方逮捕到案，訊後依違反毒品罪嫌移送法辦。1060322

(中央社)