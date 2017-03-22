陸民眾推動太極拳申遺 就怕日韓搶先

在中國大陸，有一群人積極推動申請將太極拳列入聯合國教科文組織的文化遺產名錄，他們擔心，若不加緊腳步，日本或南韓可能會用自己的太極拳版本申遺。

一年一度申請列入聯合國教科文組織的人類非物質文化遺產名錄將在31日截止。「申遺」的目的是頌揚和保護全世界文化多樣性。

近年中國大陸積極申遺，但受限於聯合國教科文組織的規定，每個國家每年申報項目有限制，因此，在已經列入名錄的京劇、針灸、中國端午節、皮影戲和珠算等之外，還有很多的文化項目在排隊。

紐約時報報導，河南省溫縣太極拳申報人類非物質文化遺產領導小組副組長嚴雙軍，過去10年一直在為太極拳申遺努力。他認為，透過太極，可以了解中國文化，涵蓋醫學、文學、哲學到藝術等範圍。

河南省全國人民大會代表張立勇說，南韓、日本等國都在搶報太極拳申遺，「尤其是韓國，透過媒體到處散布『太極拳的創始人是張三丰，張三丰是遼東濟州島人，濟州島屬於韓國』等不實言論」。

報導說，2008年韓國的江陵端午祭被列入非物質文化遺產名錄時，一些中國人抗議，稱這是發源於中國的端午節，並指責聯合國支持韓方侵占中國文化。2009年，中國端午節被納入名錄。

嚴雙軍說，他會繼續努力推動，讓中國太極拳在全球獲得更廣泛的認可。他認為，相比於中國文化的其他許多方面，太極拳相對實用，「能幫助中國提升軟實力」。1060322

(中央社)