台南市道安績效獲嘉許 交通部期勉再接再勵
行政院交通部道安會執行秘書謝界田22日率隊視導台南市105年度各項道安成果，對市府道安團隊落實交通事故防制作為，年度事故防制績效予以肯定，並勉勵期許持續推動各項維護市民安全用路環境的政策。
副市長張政源表示，根據統計，台南市去年全年度A1類交通事故，自2011年縣市合併後的死亡205人下降至2016年177人，降幅達13.66%；A2類交通事故受傷人數亦較前年度大幅減少2831人，顯見在市長賴清德每月親自主持道安會報，帶領各業務小組共同努力下，交通安全環境已有大幅改善。
台南市道安會報執行秘書交通局長林炎成也表示，道安工作關乎市民通行用路的生命安全，台南市在去年歷經0206大地震後，各單位對於道安工作並未鬆懈，除持續針對交通部所訂重點工作外，還精進各項事故防制作為，去年度的死亡人數下降比率六都最高，同時受傷人數也是六都第一低。
謝界田在綜合座談時表示，台南市去年對於道安工作的努力與付出值得肯定，希望各道安工作同仁能夠再接再厲，貫徹交通部第12期院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」；此外，今年度重點工作在實施速度管控、路口停讓與機車安全等方向，期能喚起全體市民對交通安全的重視，減少事故的發生，繼續為改善民眾的交通生活環境而努力。
(中時)
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