工人切割厚紙板遭機器夾住 右前臂骨折送醫

宋姓工人(右)切割厚紙板遭機器夾住，右前臂開放性骨折。(林雅惠翻攝)

高市一名27歲宋姓工人今天上午10點許於大社區紙器工廠進行厚紙板切割作業時，右手遭到厚紙板藍晒機夾傷，消防員切割機器電路後救出，宋男右前臂開放性骨折、皮肉撕裂流血，經送義大醫院急救後無生命危險。

警消表示，宋男右前臂被捲入厚紙板藍晒機，痛到喊天叫地，消防局出動3車7人，用乙炔切割機切斷機器電路協助他脫困，由於右前臂流血不止，經救護人員包紮止血，抽氣式護木固定後送往義大醫院急救後已無礙，初步研判是宋男疑操作機器不慎造成。

(中時)