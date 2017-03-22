搶匪奪走30萬就跑 立刻遭圍捕制伏

蘇姓嫌犯搶劫立即被逮。（黃力勉攝）

蘇姓嫌犯搶劫後立即被逮，身旁放著30萬元的贓款。（黃力勉攝）

蘇姓嫌犯搶錢就跑，現場遺留一雙拖鞋。（黃力勉攝）

警方在被搶的台東區農會信用部拉起封鎖線。（黃力勉攝）

台東市鬧區在光天化日下發生搶案！一名經營工程行的歐姓婦人，22日下午到台東區農會信用部要存錢時，將現金30萬放在桌上填寫存款單之際，現金卻被一名搶匪搶了就跑，熱心的民眾立刻在後面追趕並大喊搶劫，許多民眾加入圍捕順利制伏搶匪，並立即被帶往警局偵訊。

「我腳都軟了，要喊也喊不出聲！」歐姓婦人想起被搶的經過，依然餘悸猶存，哭著說這筆錢是要軋票用，一旦沒存進去就會跳票，搶匪趁自己不注意的時候搶了錢就跑，讓她嚇到連「搶劫！」都喊不出來，還好當時在一旁的林姓女子立即加入圍捕，協助抓人。

在中央市場賣魚丸的林女表示，目睹搶劫立即騎上摩托車尾隨，並不斷高喊搶劫！搶匪連拖鞋都跑掉了還是一直狂奔，不過還好大家都加入幫忙，順利制伏搶匪。

蘇姓搶匪被逮時仍在警局閉目養神，聲稱喝醉又缺錢，才會動手行搶。

(中時)