民進黨選對會決議 非執政縣市採徵召

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民主進步黨選舉對策委員會今天開會，決定現在執政要爭取連任的縣市由黨主席提名，送中執會通過；非執政縣市如台北市和新北市由黨主席徵召；民進黨執政已2屆的縣市舉行初選。

選對會召集人陳明文今天會後受訪表示，選對會召開會議，會中討論第一件事是3月起至7月22日全國黨代表大會舉行前，這4個月選對會開會的時程安排；第二部分就是討論爭取連任的縣市、非執政縣市、以及任期屆滿縣市的提名辦法。

日前曾有已擔任一屆的縣市首長提出「現任者優先」的期望，他表示，現任執政者連任部分，還是經由黨主席提名，送到中執會通過；媒體追問，是否現任者優先？陳明文表示，「沒有現任者優先的問題」。

至於非執政縣市的提名方式，陳明文說，將由主席徵召，而執政已2屆的縣市則舉行初選。

媒體一再追問，沒有現任優先嗎？過去是否也這樣？陳明文表示，上次就是經由主席提名，再經中執會通過，「沒有所謂現任優先」。

媒體詢問，傳聞嘉義市長涂醒哲比較危險，是否會改提名其他人選？陳明文說，會中沒有提到單獨縣市的問題，現在講的是規則問題。

民進黨發言人楊家俍表示，今天選對會通過的決議，將送7月22日全代會通過，全代會通過後，才會開始進行相關工作。1060322

(中央社)