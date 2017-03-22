林德福探視 郭泰源：贊成總教練任期制

我要評比

經典賽中華隊總教練郭泰源返台後因急性A型肝炎住院，20日出院，體育署長林德福21日晚間探視，郭泰源表示，贊成中華隊總教練採任期制。

林德福表示，感謝郭泰源在經典賽組訓及參賽過程的付出與辛勞，祝身體早日康復，也期望郭泰源繼續為台灣棒球打拚。

面對經典賽的結果，郭泰源強調「歡喜作，甘願受」，而且不後悔自己對於國家棒球隊的付出，也當面向林德福稱讚這次選手的努力與精神。

郭泰源表示，曾受國家隊栽培，國人應多肯定與鼓勵投入國家代表隊的選手與教練，相對地選手也要認知到穿上國家隊服裝的榮譽與責任，將國家隊的精神傳承下去。

郭泰源除了感謝林德福的關心，也談到「總教練任期制」話題。

郭泰源認為，優點在於權責相衡，總教練有充分的時間與資源來關心國內外選手，規劃組訓、參賽的計畫，在完全主導組訓賽的責任下，建立總教練任期制的機制。1060322

(中央社)