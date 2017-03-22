支援台水新水價4月上路 北水：勉可接受

水情吃緊，台水和北水今天召開協商會議，經濟部表示協商結果令人滿意。北水處說，結果勉強可接受，支援水價以經濟部為主，且未來支援量應可穩定，不虧及成本，預定4月上路。

為因應水情吃緊狀況，台灣自來水公司每日向台北自來水事業處買水「解渴」，全年購水金額恐上看新台幣10億元，「買越多虧越多」，水利署14日召開三方協商會議未果。

台水向北水處請求調度，並在22日上午召開協商會議，經濟部次長楊偉甫表示，協商結果令人滿意，支援水價訂為38萬噸以上每度3.5元，38萬噸以下每度5.9元，4月正式上路。

北水處官員對協商結果勉強可接受，官員說，支援水價以經濟部提出為主，預定台水應會拿一定數量以上，也期盼未來支援量可逐漸穩定，雖對協商結果「勉強可接受」，但預估應該不會虧及成本，至於後續實施措施，須由經濟部對外說明。1060322

(中央社)