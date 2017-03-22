高雄大樹區私人地 遭惡意棄置油泥鐵桶

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高市大樹區1處私人土地，21日發現遭人惡意棄置13個鐵桶，裡頭裝有廢油泥，環保局獲報派人採樣化驗成分，今天並緊急將鐵桶移至鳥松區清潔隊存放，後續將追查是誰棄置鐵桶。

環保局廢管科長林燦銘表示，21日接獲通報，指大樹區三和段1處私人土地遭棄置13個50加侖裝鐵桶，桶內裝有油泥，環保局已派人前往採樣，進一步化驗油泥成分，確認是否達有害事業廢棄物等級。

他指出，今天環保局先將鐵桶移至鳥松區清潔隊暫置，並持續追查行為人，若一時片刻難以尋獲究竟是誰棄置，將依《廢棄物清理法》第71條，要求這塊土地5位共同地主先行處理。

(中時)