台北民眾轉診 亞東醫院打敗台大成首選

健保署自本月開始推電子轉診平台，根據健保署台北業務組統計，台北地區民眾選擇轉診的醫院，令人意外的是，亞東醫院打敗台大醫院位居第一，第二名才是台大，再者依序分別為新光、馬偕及北榮。健保署官員表示，目前全國利用電子轉診平台轉診共有1720位，成功率為66％，民眾可多加利用，但轉診平台可選擇醫院及科別，不能指定醫師。

健保電子轉診平台讓需要轉診的病患，不用自己再到醫療院所排隊掛號，負責轉出病患的醫療院所，會利用這套電子平台系統為病患先掛好號，病患只要依掛好號的時間去看診即可，健保署台北業務組專門委員王復中表示，上線迄今，轉診人數已由上周1095人增加至本周1720人，轉診成功率亦由47％提升至66％。

王復中指出，以台北地區醫院的轉診平台利用狀況來看，以亞東醫院受理轉診案件36人最多，其次是台大20人、新光17人、馬偕17人及北榮15人。至於在電子轉診成功率方面，以台大的100％最高，其次為北榮93％、新光88％、馬偕76％及亞東72％。

對於民眾選擇轉診到亞東多於台大，王復中指出，經分析，轉診到亞東36位民眾當中，有35人來自雙北、1位來自桃園，顯然轉診民眾會以地域鄰近性做為考量。但台大所接受的轉診民眾狀況則較為不同，在轉診20人當中，有16位來自雙北及基隆，桃園則有2件，另台中及彰化各有一人，台大所接受的轉診病患，較多為來自北、中跨區醫院病患。

(中時)