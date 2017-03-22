日第4直升機航母 「加賀號」服役

日本最大型升機護衛艦「加賀」號22日開始服役。（美聯社）

日本海上自衛隊最大的直升機護衛艦「加賀」號22日開始服役。加賀號計畫部署在第4護衛隊群（廣島縣吳市），可搭載海上自衛隊的預警直升機和陸上自衛隊引進的新型運輸機「魚鷹」。海上自衛隊考慮到推進航母建造的中國，加賀號將參與日本周邊的警戒監視任務等。

共同社報導，加賀號為現已部署的出雲型護衛艦的二號艦。船體兩側開口部分裝有遮蔽板，其結構比出雲號更不容易被雷達發現。此外，2艘甲板短約50公尺的日向型也已啟用。

海上自衛隊稱，作為警戒監視以外的任務，加賀號有望肩負大規模災害派遣和人道主義支援等國際和平合作活動。

海上自衛隊22日上午在日本聯合造船公司橫濱事業所磯子工廠（橫濱市）舉行啟用儀式。防衛政務官小林鷹表示，日本所處的安全環境正日益嚴峻，加賀號將發揮重要作用，希望盡早確立快速反應機制。外界推測，日本是考慮到中國的潛艦性能提升，愈來愈難偵測，認為有必要加以因應。

據海上自衛隊介紹，加賀號標準排水量為1.95萬噸，全長248公尺，最大寬度為38公尺。造價約為1200億日圓。除甲板延伸到全艦外，還設有機庫，最多可運用14架直升機。此外還能給其他艦艇補充燃料，可作為各種任務的海上活動平台。

此護衛艦取名來自日本古令制國加賀國，承襲帝國海軍加賀號航空母艦的艦名。

(旺報)