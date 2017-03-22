朝鮮半島爭端升高？北韓發布模擬攻擊美航母影片

3月20日，美國航母「卡爾文森號」駛離韓國釜山，繼續東北亞巡航，並與南韓海軍聯合演習，然而北韓國家媒體18日公布了一段合成影片，影片中，一支軍隊正在對美國海軍的航母戰鬥群實施打擊。

據美國《新聞周刊》網站3月20日報導，這段近3分鐘的影片是由北韓官方的「我們民族之間」網站在YouTube上發布的，其中包括一系列與軍樂配合的畫面和一名女性的解說。這一短片使用的是美韓一年一度的「禿鷲」軍演的畫面。

報導稱，「禿鷲」軍演長期以來都令北韓惱怒，北韓官方媒體一直威脅稱，如果覺得其主權受到這一大規模軍演的威脅，將採取必要行動。

影片在播放到1分鐘多一點的時候，在目前正參與「禿鷲」軍演的「卡爾文森號」號航母的圖像上出現了一個十字瞄準線，然後是被渲染的火焰和爆炸聲效。另一個合成畫面顯示，幾秒鐘後，一架B-52轟炸機遭遇了同樣命運。爲這段影片配音的解說詞說，一把尖刀將插向航母的咽喉，一團烈火將使轟炸機從天空隕落。

據美聯社3月20日報導，北韓當日稱，不害怕美國聲稱爲阻止其發展核導能力可能採取先發制人軍事行動的威脅。

北韓外務省一名發言人對批評了美國國務卿蒂勒森最近聲稱將對北韓採取更嚴厲制裁、施加更大壓力並可能採取軍事行動的談話，稱北韓不會停止其核計劃。北韓官方的朝中社援引這位發言人的話說：「北韓的核武裝是捍衛社會主義和北韓人民生活的正義寶劍、最可靠的戰爭遏制力。」

提勒森17日在南韓暗示，可能對北韓採取更嚴厲的戰略，包括可能採取先發制人的軍事行動。此前一天，蒂勒森在日本稱美國過去20年的對朝政策是一個失敗，並發誓要在川普領導下進行一次全面政策評估。

北韓外務省發言人說，美國應接受北韓是一個核武國家的事實，並認識到北韓擁有「能夠奉陪美國所願意打的任何戰爭的意志和能力」。

另據共同社3月21日報道，北韓20日批評美國國務卿提勒森關於可能先發制人打擊朝鮮的言論，並暗示北韓準備不久後再次發射彈道飛彈。

朝中社援引北韓外務省發言人的話說：「如果美國企業家出身的當政者打算嚇唬北韓，那麽將立即認識到這一切都對朝鮮行不通」。

該發言人還警告說，北韓很可能不久後再次試射彈道飛彈。「世界即將看到，此次朝鮮在大功率發動機地面點火試驗中取得的巨大勝利具有何等的重大意義」。

據朝中社平壤3月21日報導，《民主朝鮮》報當日在一篇評論中說，美國針對北韓的歇斯底里的軍事對抗已超越紅線。

這篇評論說：「美國每年在朝鮮半島舉行聯合軍演，都是爲了用武力窒息朝鮮。美國正殺氣騰騰地侵害我們的最高利益。在目前的局勢下，我們將採取強硬反制措施進行自衛」。

文章說：「朝鮮人民和軍隊將採用最有力的措施打擊敵人的強硬政策。一旦朝鮮開火，敵人將遭受最致命的炮火襲擊」。

(旺報)