WBC金毛力量大 波多黎各男性瘋染髮
波多黎各隊在這次WBC世界棒球經典賽表現出色，越來越多當地男性把頭髮染成金色，表達對波多黎各隊球員的支持，這股風潮讓波多黎各的藥妝與美髮店染劑賣到缺貨。
美聯社報導，頭髮染金一開始只是波多黎各隊球員間的一個小玩笑，但在昨天波多黎各隊於延長賽第11局擊敗荷蘭、保持不敗之身殺進冠軍戰後，染金髮已成為一股席捲當地男性的風潮。從新聞主播、大學生到專業人士，都擁抱這股團結支持代表隊的風潮。波多黎各將與擊敗日本的美國爭冠。
首府聖胡安（San Juan）一間美髮用品店的經理李歐斯（Myrna Rios）說：「從他們開始贏球後，這就沒停過」。
銅黃色金髮、白金色金髮、金黃色金髮等各種金髮，讓原本多為濃密深髮色波多黎各男性趨之若鶩，禿頭的人就只好選擇把鬍子或山羊鬍染金。
對荷蘭一戰敲出兩分砲並跑回致勝分的波多黎各球星柯利亞（Carlos Correa）說：「我們已能用金毛來團結波多黎各，團結我們的家園、人民，帶給他們最佳表現，就是我們球員想要的。」1060322
(中央社)
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