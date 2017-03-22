NCC：7月公布業者各縣市行動網速

NCC今天宣布今年7月將公布委託電信技術中心量測今年上半年度各業者在各縣市行動上網速率調查，充分揭露5家業者在各縣市行動網速，讓消費者依需求選擇。

國家通訊傳播委員會（NCC）下午舉行記者會表示，7月將公布委託電信技術中心辦理106年上半年度各業者在各縣市行動上網速率調查結果，也會公布3G、4G業者在各縣市建置基地台的執照數量。

NCC說，公布業者各縣市行動網速是為落實政府資訊公開及保障消費者權益，充分揭露資訊讓消費者依需求選擇適當電信服務提供者，並促進業者良性競爭，引導業者加速基地台建置及改善偏鄉涵蓋率。

NCC表示，民國102年起量測，曾公布各業者3G網速情形，之後沒再公布各業者資訊是因4G剛起步，基地台建設涵蓋率不足，現今4G建設成熟，亞太電信和台灣大哥大網路功能也具體改善，行動網速量測較準確且具參考性。

NCC說，透過充分資訊揭露，促進業者良性競爭，願意加速行動寬頻基礎建設，希望台灣行動網速全球排名可再提升。1060322

(中央社)