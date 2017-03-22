嘉義土雞異常死亡撲殺 若染禽流感開罰

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嘉義縣六腳鄉康姓養禽場昨天遭人通報雞隻異常死亡，家畜所派員前往移動管制並採樣送驗，於今天完成禽隻預防性撲殺作業、共116隻，因未主動通報，若染禽流感不補償並裁罰。

嘉義縣家畜所長李建霖指出，經現地訪視後，康姓養禽場於1週前雞隻異常死亡，死亡雞隻陸續裝袋1310隻，死亡率9成。

今天將場內剩餘116隻雞隻進行預防性撲殺送檢，若確診為高病原性禽流感，康姓養禽業者未依規定通報疫情，將開罰新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，撲殺動物也不予補償，而禽場也未依規定申請畜牧場登記，依違反畜牧法規定辦理。

嘉義縣家畜所呼籲業者應每日自主觀察場內家禽健康狀況，若有異常應立即通知所在地動物防疫機關協助檢診及後續處置，不但可避免疫情散播，也可以減輕禽場損失。1060322

(中央社)