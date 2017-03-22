男縱火燒機車 警5分鐘破案

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新竹市50歲石姓男子手持打火機，鎖定振興一街附近多部機車縱火，火勢迅速燃燒，造成1輛機車燒得只剩骨架，1輛半毀、3輛微損，所幸無人員傷亡。（郭芝函翻攝）

新竹市50歲石姓男子手持打火機，鎖定振興一街附近多部機車縱火，火勢迅速燃燒，造成1輛機車燒得只剩骨架，1輛半毀、3輛微損，所幸無人員傷亡。

民眾發現後報案，警到場即見石男在旁鬼鬼祟祟，趕緊上前壓制逮捕，全程僅花費5分鐘破案，而石男始終不透露縱火原因，訊後依違反公共危險、毀損罪嫌移送。

(中時)