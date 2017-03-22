落實分級醫療 衛福部限制法人醫院附設院外門診部

衛生福利部今日發布修正「醫療機構設置標準」，限制法人所設醫院，未來僅得於離島、原住民族地區設置院外門診部，而該設置標準修正施行前於同一縣市設立者，須於1年內補正與原醫院同一張開業執照，而健保費用亦以同一機構進行申報，以落實分級醫療精神。

衛福部醫事司司長石崇良指出，目前法人所設醫院附設的門診部超過30家，例如台北市聯合門診、國泰醫院、三軍總醫院等，他們應於1年內廢止或補正登記；逾期由衛生局直接補登記。

為了推動分級醫療，衛福部健保署積極推動6大策略24項配套措施，以導引民眾改變就醫習慣、促進醫療院所的分工合作，以提升醫療體系效能。

衛福部表示，本次修正「醫療機構設置標準」之重點如下：

修正第13條：法人所設醫院附設之門診部，僅限於離島或原住民族地區等醫療資源不足地區，以避免法人規模透過附設門診部不當擴充。此外，未來申請設立或修正前已設立者，如與醫院位於同一縣市，則無需再請領診所開業執照，以符合健保總額之秩序，已設立者並應於1年內廢止或補正登記。

修正第2條、第3條及第3條附表(一)：整併綜合醫院與醫院之分類，賦予醫院開設科別及規模之彈性，有助於改善分級醫療及專科醫院之設立。

修正第16條：為兼顧醫療資源安定性及鼓勵私人醫院朝醫療法人轉型發展，增列公立、私立、醫療法人、法人附設醫院變更屬性時，得比照私立醫院變更負責醫師之規定，依法重新申請開業執照時，其承受原醫院之特殊病床合計數已逾一般病床許可床數者，其特殊病床種類可相互調整，惟不得再增設。

修正第9條附表(七)：考量現今微創手術日漸普及，診所可處理之疾病種類也日益增加，為確保病人安全及提升醫療品質，增列有執行全身麻醉(含靜脈全身麻醉)手術之診所，應比照醫院手術室配置應具之設備。

(中時)