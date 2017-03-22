二胎孕媽戴君竹 霸氣完食「地雷食物」

中視9點檔《秀麗江山長歌行》明日播出大結局，在劇中飾演琥珀的戴君竹也將在5月產下第2胎。（中視提供）

中視9點檔《秀麗江山長歌行》明（23）日將播出大結局，該劇在台播出時，正逢林心如產女，而在劇中飾演琥珀的戴君竹也將在5月產下第2胎。

目前正懷第2胎的戴君竹都在家休養中，她表示聽過很多媽媽的狀況是，生產完之後、親餵母乳就會瘦，但她很不一樣，「前一胎我是等到女兒不喝母乳，就是停餵母乳之後才瘦下來的。」

她說平日吃得很清淡、養生，但也坦言自己有時也會想吃些高熱量的地雷食物，「像是炸雞、薯條、或比薩之類的」，她也自爆：「我吃東西沒有在吃一兩口的耶……我是想吃就吃，但不會每天啦！可能一週就一天放縱，但可能就那一整頓會把所有東西都吃光光！」身為孕媽的戴君竹飲食可是超霸氣。

戴君竹第2次與茅子俊搭檔演出情侶，彼此對戲時默契十足。跟茅子俊（飾陰興）對手感情戲的感覺是？「因自己年紀也比他大、加上自己又已結婚了，所以其實我跟他對戲自己覺得比較像是姊弟。」笑稱類似一種姊弟戀的概念。

至於當初為何會接演這個角色呢？戴君竹說自己從一看劇本時，就很喜歡琥珀這個角色，「從以前到現在也接了幾個古裝的大陸戲，很多實際上演出時都必須要吊鋼絲。其實自己體育細胞不好啦，但接演的角色都是很會打、武功高強的那種，且也都是很活潑的角色、富正義感。」笑說接演武打戲真是對體能的超級挑戰，也說等自己這次生完第二胎後，一定要跟老公黃懷晨認真去運動、鍛鍊體能！

《秀麗江山長歌行》揪心大結局，就在明晚（23號）九點，中視頻道全台首播。

(時報周刊)