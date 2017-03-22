小甜甜被甜蜜環抱 Kid盯胸驚喊：你激凸了
藝人小甜甜近年瘦身有成，鏟肉成效讓不少人直呼羨慕，桃花也跟著朵朵開，而今（22日）她PO出被男星曾子余從背後環抱的甜蜜合照，原來兩人是師徒關係，但KID卻放錯重點，驚喊「你激凸了！」讓小甜甜好傻眼。
小甜甜今分享多張和「愛徒」曾子余的合照，並搞笑虧對方「是否都忘了我這位女師父了，畢竟他現在影歌視三棲了！」照片中，兩人親密搭肩緊靠在一起，曾子余更環抱師父，可見兩人的深厚情誼，畫面看來頗速配，引來不少網友起鬨要他們在一起。
不過，KID卻眼尖發現其中一張照片，小甜甜胸前貌似有異常凸起，惹得他激動留言向小甜甜喊話「你激凸了」，但隨後小甜甜即說明那是衣服皺摺，無奈表示「林柏昇，很有事欸」，笑翻眾人。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。