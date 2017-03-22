小甜甜被甜蜜環抱 Kid盯胸驚喊：你激凸了

小甜甜和曾子余是師徒關係，感情深厚。（圖／取材自小甜甜臉書）

小甜甜被曾子余從背後環抱，KID卻鬧事喊激凸。（圖／取材自小甜甜臉書）

藝人小甜甜近年瘦身有成，鏟肉成效讓不少人直呼羨慕，桃花也跟著朵朵開，而今（22日）她PO出被男星曾子余從背後環抱的甜蜜合照，原來兩人是師徒關係，但KID卻放錯重點，驚喊「你激凸了！」讓小甜甜好傻眼。

小甜甜今分享多張和「愛徒」曾子余的合照，並搞笑虧對方「是否都忘了我這位女師父了，畢竟他現在影歌視三棲了！」照片中，兩人親密搭肩緊靠在一起，曾子余更環抱師父，可見兩人的深厚情誼，畫面看來頗速配，引來不少網友起鬨要他們在一起。

不過，KID卻眼尖發現其中一張照片，小甜甜胸前貌似有異常凸起，惹得他激動留言向小甜甜喊話「你激凸了」，但隨後小甜甜即說明那是衣服皺摺，無奈表示「林柏昇，很有事欸」，笑翻眾人。

(中時電子報)