台南北區成功國中聲明：廢併校流言不實
台南市北區成功國中近日傳出將併入延平國中，校地由某科大經營國際學校傳聞，成功國中家長會今天發表聲明，反對廢併校也指流言不實，強調學校106學年度正常招生。
台南市教育局強調，2校合併討論多時，一定照程序走並充分溝通，至於國際學校仍待評估，全案仍在評估中，最快4月上旬敲定。
已有50年歷史的成功國中，與緊鄰1公里的延平國中，過去和緯路尚未開通前，2校招生並不衝突，惟自從和緯路開通，「從延平國中就能看到成功國中」，生源重疊，加上少子化、學生跨區到他校就讀等因素，成功近年生源遞減，目前國三剩2班，國二、國一僅1班。
多年來，延平、成功國中合併聲音不斷，贊成、反對意見都有，但一直沒結論，日前，傳出教育局決定裁併成功國中，甚至已有某私立科大打算利用成功國中設置國際學校，造成老師、家長不滿。
成功國中家長會今天發表聲明說，絕不接受一切不合法理程序的隨意併校，孩子享有受教權的保障以及有自由選校的權利。家長會也宣稱，已得到當地市議員見證及教育局官員代表承諾，成功國中106學年度維持正常招生，廢併校是不實傳言。
(中時)
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