天賜良機好禮送 采盟送出百萬名表

頭獎市價高達百萬元的崑崙金橋表最為吸睛。(范揚光攝)

機場公司副總經理但昭璧抽出百萬名表得主。(范揚光攝)

采盟免稅店於今年春節期間推出「天賜良機好禮送」購物抽獎活動，並在下午抽出幸運旅客，其中1人獨得價值百萬元的名表。

抽獎儀式在二航廈舉行，機場公司副總經理但昭璧、華航副總經理彭榮敏及采盟免稅店董事長古素琴等人抽出幸運旅客，獎項包括市價105萬的崑崙金橋表及崑崙藍貝鑽表各1只、華航台北歐洲商務艙來回機票1張、16張華航台北歐洲豪華經濟艙來回機票及50支Coach時尚名表，共69位幸運兒中獎。

采盟表示，桃園機場近年來硬體設施及各項服務品質不斷提升，進步的幅度獲得許多國內外旅客的好評，此次抽獎活動除了回饋旅客，也讓大家在桃機出入境時體驗愉快的購物環境。

(中時)