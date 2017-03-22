罵妹妹「帶剪刀邊鐵掃把的查某」 姊遭起訴
台中市64歲黃姓女子因與妹妹感情不佳，去年8月間竟在妹妹家張貼寫有「帶剪刀邊鐵掃把的查某」、「煞死外面的客兄」的紙條，黃妹不堪受辱，憤而怒告姊姊毀謗，台中地檢署認為姊姊無法證明所言屬實，依加重毀謗罪起訴她。
起訴指出，黃姊因與妹妹有嫌隙，去年8月29日跑到妹妹位於梧棲的住處，在對方座車的擋風玻璃上貼紙條，上面寫著「「帶剪刀邊鐵掃把的查某，沒有煞到家裡客兄，卻煞死外面客兄」、「親口說自己有兩客兄，家裡的客兄一個月賺18萬，外面的客兄6萬，到我家來燙頭髮，還叫客兄幫她付錢」。
鄰居見到紙條後轉知，黃妹則氣得提告，雙方對簿公堂，黃女坦承貼紙條，但強調內容所寫都是真的，台中檢方則認為黃女無法證明其所寫為事實，仍依加重毀謗罪起訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。