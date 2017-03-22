罵妹妹「帶剪刀邊鐵掃把的查某」 姊遭起訴

台中市64歲黃姓女子因與妹妹感情不佳，去年8月間竟在妹妹家張貼寫有「帶剪刀邊鐵掃把的查某」、「煞死外面的客兄」的紙條，黃妹不堪受辱，憤而怒告姊姊毀謗，台中地檢署認為姊姊無法證明所言屬實，依加重毀謗罪起訴她。

起訴指出，黃姊因與妹妹有嫌隙，去年8月29日跑到妹妹位於梧棲的住處，在對方座車的擋風玻璃上貼紙條，上面寫著「「帶剪刀邊鐵掃把的查某，沒有煞到家裡客兄，卻煞死外面客兄」、「親口說自己有兩客兄，家裡的客兄一個月賺18萬，外面的客兄6萬，到我家來燙頭髮，還叫客兄幫她付錢」。

鄰居見到紙條後轉知，黃妹則氣得提告，雙方對簿公堂，黃女坦承貼紙條，但強調內容所寫都是真的，台中檢方則認為黃女無法證明其所寫為事實，仍依加重毀謗罪起訴。

(中時)