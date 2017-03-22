釋放創意DNA！325美術節 北美館限定雕塑遊戲、雕塑套餐

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美術館將於3/25上午11點與下午2點定時免費導覽，帶領民眾細細品味美術館建築外圍的有趣故事。(圖/台北市立美術館)

雕塑遊戲：不分齡創作體驗發揮遊戲精神，釋放你的雕塑DNA。(圖/台北市立美術館)

3月25日是台灣「美術節」，台北市立美術館今年特別舉辦「美術館很雕塑」(A Day with Sculpture at TFAM)系列活動，將有美術館園區戶外雕塑免費導覽活動，館內書店與餐廳也應景推出美術節消費贈禮與期間限定套餐，邀請大小朋友們周末一同體驗雕塑樂趣。

台北市立美術館雕塑家高燦興大型回顧展《焊藝詩情→高燦興回顧展》將於美術館當天開幕，展覽結合藝想空間「雕塑遊戲：不分齡創作體驗」，打造3項主題遊戲創作區，從傳統雕塑材料體驗、手作「盲雕塑」與「盲線畫」、到立體造型堆堆看、繪本與延伸閱讀等等，讓逛展覽民眾能體會雕塑創作歷程，具挑戰性又有趣。

而美術館也藉今年美術節機會，舉辦上午11點與下午2點定時免費導覽，帶領民眾細細品味美術館建築外圍的有趣故事，一解美術館周邊區域戶外雕塑的秘密。除了豐富精采的活動之外，美術館輕食餐廳La Brise也推出美術節當日限定限量的「雕塑主題套餐」，以及藝術書店消費不限金額即贈送雕塑明信片一套。

(中時電子報)