20歲頭髮掉光光！6成男性30歲前就有徵兆

一名男子國中時期就開始就有掉髮的徵兆，升上高中後幾乎掉光，就醫時才20歲就已經頭頂光禿，髮質油膩且稀疏，如同一位中年男子。根據研究指出，全台有39％的民眾有掉髮的問題，其中在30歲前就有掉髮徵兆的比例竟高達6成，高於鄰近的韓國、中國。醫師表示，除基因遺傳之外，現在年輕人又因壓力、飲食、生活型態的改變，進而導致掉髮問題越來越嚴重。

根據調查顯示，台灣約有148萬人有落髮問題，其中更高達近90萬人在30歲前已經出現落髮徵兆，顯示台灣落髮年輕化的嚴重性。趙昭明皮膚科診所院長趙昭明醫師表示，經門診觀察，年輕人掉髮比例約3成，但此次調查卻發現有近6成的年輕人在30歲以前已出現掉髮徵兆，呈現2倍數成長。

而調查研究進一步指出，有4成3的受訪者認為壓力是造成掉髮的主因，其次是遺傳；趙昭明指出，除基因遺傳之外，現在年輕人又因壓力、飲食、生活型態的改變，導致掉髮問題越來越嚴重。

儘管如此，台灣民眾更視髮如命，調查發現，將近4成民眾認為頭髮對外表十分重要，近3成受訪者認為掉髮甚至會影響自尊，因此有高達近7成的國人願意放棄酒精只為換取健康的頭皮，而有近2成民眾願意放棄性生活，可見健康的頭髮對於國人來講是相當重要的「門面必備品」。

趙昭明表示，年輕人要保護頭皮健康，應避免攝取刺激性食物，如咖啡、酒精或辛辣、油炸類食品；同時，不要抽菸，因抽菸產生尼古丁會使血管收縮，間接影響頭皮血液循環，使頭髮營養無法送達，加速掉髮，另平時可以選用適合自己的洗髮產品來保護頭皮及頭髮的健康。

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(中時)