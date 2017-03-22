狗狗梳毛學問大 專家傳授技巧

不同品種的狗狗由於毛髮不同，因此都有不同的梳理方式。伊珊娜寵物沙龍國際學苑新莊學苑長戴沛頎提供3種正確梳毛方式，讓飼主能夠幫狗狗好好梳毛，不弄痛狗狗。

戴沛頎指出，幫狗狗梳毛首要注意就是「安全」，梳毛之前，若飼主在桌面上作業一定要放上止滑墊或是浴巾，並讓狗狗貼近自己，「狗狗聽到飼主的心跳會比較安心」。此外，梳理不同毛種的狗狗所使用的工具也不同，飼主必須謹慎選擇。

一、適用比熊、貴賓及泰迪毛髮較多的犬種。

戴沛頎表示，替這類的狗狗梳毛時，必須用針梳先把毛梳澎，他建議用梳子先把毛挑出來做梳理，一層一層把毛鉤出來再往外梳，最後再用排梳輕輕地做最後檢查，看剛剛梳的毛髮是否有真的梳鬆、梳開。

此外，由於梳理時下手的點是在毛的上面，比較不容易接觸到狗狗皮膚，狗狗也不會因此而感到疼痛；若是狗狗的毛髮比較乾燥，戴沛頎建議可以在離狗狗毛面30公分的地方噴順毛產品，否則毛髮乾燥在拉扯的過程中，恐怕會把毛髮梳斷。

二、適用約克夏、馬爾濟斯及西施等長毛犬種。

戴沛頎指出，長毛犬種的特性是主毛非常的長，但是裡面的絨毛很少，這類的狗狗毛尾保濕非常重要，洗澡時也應選擇使用富含膠原蛋白、保濕性強的商品，否則毛髮很容易斷裂。

在梳理時，要先在乾燥的毛髮上先噴灑保濕商品，再用柄梳往下梳，「順著毛鱗片生長梳理」。

三、適用博美、柯基、柴犬雙層毛等犬種。

戴沛頎表示，這類的狗有兩層的毛髮，會同時長出來並大量換毛，建議洗澡或換季前先整毛。戴沛頎指出，這類狗狗可以使用整毛梳，其中整毛梳又分為寬跟窄，可以根據狗狗體型選擇，利用整毛梳將狗狗廢毛清除，可以非常節省洗澡時間。

整毛完之後，再用豬鬃梳輕輕的替狗狗梳理全身，其中臘腸狗是油脂分泌較多的狗狗，用豬鬃梳梳理可以幫狗狗平均油脂，狗狗的毛髮就可以看起來又油又亮又順。1060322

(中央社)