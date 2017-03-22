不續聘無本職兼任師 教團批教部始作俑

淡江大學日前傳出大量不續聘無本職兼任教師，高教工會今天表示，切割兼任教師為「具本職」與「不具本職」的教育部是始作俑者，讓無本職兼任教師陷失業危機。

勞動部公告，今年8月1日起，「不具本職」兼任教師將納入適用勞基法，日前淡江大學傳出對校內逾200名「不具本職」兼任教師做出大規模不續聘決定，遭外界質疑是為了規避勞基法規定。

台灣高等教育產業工會表示，教育部人事處也因此事發出回應新聞稿，但讓人極為遺憾的是，當初教育部堅持將兼任教師適用勞基法切割為「具本職」與「不具本職」，才導致全台「不具本職」兼任教師陷入失業危機，但教育部第一時間回應卻是完全死不悔改、推卸責任而避重就輕。

「淡江大學的案例絕非個案」，高教工會指出，過去幾個月來，各地大專院校紛紛傳出計畫不續聘「不具本職」兼任教師，工會也自去年11月起，連續3個月將接獲因切割適用政策，即將面臨惡意不續聘處境老師的服務學校名單向教育部正式具文檢舉，但教育部除了不停「口頭勸導」各校外，未拿出任何具體、有效的方法，來抑制不斷蔓延的「不具本職」兼任教師失業危機。

高教工會指出，現階段「不具本職」兼任教師之所以遭遇普遍而大規模的失業危機，完全肇因於教育部不願讓所有兼任教師「一體適用」勞動基準法，而將其區分為「具本職」與「不具本職」，讓各大學對8月即將適用勞基法的「不具本職」兼任教師不續聘，以減少可能產生的人事成本。

高教工會也對教育部堅持錯誤政策在先，消極放任在後的作法與態度，予以嚴厲譴責，同時提出3點具體訴求，教育部必須要求各大學，在8月1日適用勞基法前，所有不分有無本職之兼任教師應維持全面續聘；而兼任教師應不分具有本職與否，一體適用勞動基準法。

若有大學堅持不續聘「不具本職」兼任教師，高教工會指出，教育部除了嚴厲懲處，違法事實明確而嚴重者，應依照「私立學校法」第25條，正式啟動接管程序；若教育部本週不對這3點訴求做出具體回應，將擴大集結全台各地即將失業的兼任教師，一同前往教育部，表達最沉痛的抗議。1060322

(中央社)