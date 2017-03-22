17年出庭519次 王令麟請求解境出國洽商

涉行賄官員的東森集團顧問王令麟，欲與日本大廠洽商，今天請求解除限制出境，主張17年來從台開土地案至今出庭519次，勇於面對，不會逃跑，但檢方反駁「為何非他出國不可」？

王令麟因東森力霸掏空案於民國102年遭判刑3年10月，同年11月入獄服刑。他入獄服刑後爆出行賄獄政官員，被依違反貪污治罪條例罪嫌起訴，台北地院審理期間，在104年11月間認定他無羈押必要，但諭知應該限制住居、限制出境及出海，每週一應赴轄區新生南派出所報到。

王令麟以拚經濟，最近與日本ASSURAN生技大廠洽談工作、創辦企業在台灣，有93歲老母要照顧，他案尚有保金新台幣逾1億元未返還，他不會逃亡為由，請求台北地院法官解除限制出境，讓他出國洽談創造商機。

王令麟說，本案他只是回禮5塊牛排、代購化妝品及給一盒水果禮盒，卻被以行賄罪起訴，他保證自已不會棄保潛逃，從96年東森力霸案爆發以來，10年時間他沒自由，雖已創辦森森百貨，但國內經濟停滯不前，考量同業MOMO進軍馬來西亞，他該加緊腳步趕上，開創國際化的企業，他不會離開台灣，就像魚離不開水。

公訴檢察官則說，依照速審法最長可以限制出境8年，本案計算限制出境才逾1年，趨吉避凶為人的天性，以王令麟的背景及財力，仍有逾期滯留海外不歸的危險。

檢察官在庭上說，以辜成允驟逝為例，集團立即找人出面危機處理，王令麟因多案訴訟多年，東森集團沒有理由這麼多年洽商事宜，「為何非他出國不可」，以合法性及比例原則，對王令麟限制出境算是輕微約束，請求法官駁回王令麟聲請。

台北地方法院法官聽完兩造陳述，在庭末諭知，合議庭會盡快評議做出裁定。1060322

(中央社)