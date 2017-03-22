經典賽爭冠 美國教練：拚全力沒壓力

世界棒球經典賽明天將由地主美國，迎戰從預賽、複賽至4強戰7連勝的勁旅波多黎各，美國隊總教練李蘭說，不會感到有壓力，並說相信牛棚戰力明天會有好的發揮。

4強賽擊敗日本後，李蘭（Jimmy Leyland）率先發投手羅亞克（Tanner Roark）與擊出安打使美國隊先馳得點的麥卡臣（Andrew McCutchen）共同出席賽後記者會。

這是美國首次取得經典賽爭冠資格，記者問李蘭會不會覺得有壓力，他表示，先前早就說過不會的，也不願多談所謂美國從來沒爭冠也沒奪冠，不認為這有甚麼大不了。

李蘭指出，很多人都把明天的賽事看得很重，但他卻絲毫沒有壓力，今晚2比1獲勝的比賽才讓他感覺差點兒喘不過氣，不論明天戰況如何，只想告訴球員們不要遺憾、留個紀念。

面對波多黎各的投手戰力相當整齊，也是他們爭冠的本錢，李蘭說，美國隊的牛棚戰力也處於不錯狀態，雖然有些球員因投球數的限制不見得明天可登板，但整體而言覺得還蠻好的。

他特別稱讚今晚先發投手羅亞克，承擔教練團原先設定的局數，要不是他今晚先發穩住局面，美國隊可能會打得很辛苦。

羅亞克表示，日本隊是支很棒的隊伍，抓他們的出局數真的很不容易，真不知道該怎麼說這個球隊，他們真的很棒，並說自己的狀況感覺還不錯，手臂也很放鬆，不過他今晚已投了48球，而母隊華盛頓國民限制他最多投50球。

擊出關鍵安打的致勝功臣麥卡臣說，本屆經典賽美國隊能挑戰最後最關鍵賽事，因全隊無私付出，陣中不論打者或投手都是大聯盟球星，打者的打擊率平均都超過3成，很高興能一起並肩作戰。1060322

(中央社)