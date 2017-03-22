韓媒：台致力多邊外交 尤其強化對日關係
南韓媒體今天報導，台灣憂心在美國和中國的對弈中，美國或有可能放棄做為台灣後盾的角色，因此，台灣已開始致力外交多邊化，尤其致力與日本保持密切關係。
南韓「朝鮮日報」今天在國際頭條的報導中，以「或可淪為美中棋戰中的卒子－－台灣緊張高漲」為題，配上總統蔡英文21日在高雄左營登上「海虎」潛艦的照片。
報導說，台灣夾在美國和中國大陸之間，最近出現「不能再一廂情願地去相信川普領導的美國」、「必須與周邊國家加強關係致力實現外交多邊化」等主張，台灣尤其致力於與日本保持密切關係。
報導指出，蔡總統20日接見旅居日本的台灣僑胞代表時表示，新政府上任後，對日關係是政府優先考量的事項。
報導說，日本不顧中國大陸反對，將對台灣的外交窗口改名為「日本台灣交流協會」。
美國國務卿提勒森於18至19日訪問北京時，曾提到「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共榮」、持續40年之久的美中關係14字原則。報導指出，台灣對此深感憂慮的是，美國為避免和中國大陸發生衝突，或有可能放棄做為台灣後盾的角色。1060322
(中央社)
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