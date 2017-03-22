遠航機師全面酒測 27日上路

我要評比

遠航機師酒測超標，民航局今天表示，已經要求遠航下週一（27日）起機師得全面酒測，遠航也表示，將配合辦理。

遠東航空葉姓機師7日在執行FE081高雄－馬公飛行任務前，被發現酒精值為0.52毫克，超標規定4倍，遠航也隨即更換組員，並開除機師。

多名立委今天在立法院交通委員會中要求，酒測應由抽測改為全面檢測，交通部長賀陳旦承諾會參考國際規範，訂出更嚴謹規定，民航局也宣布，要求遠航下週一起機師得全面接受酒測，預計實施3個月。

民航局也補充，將召開評議會，不排除對該酒測超標的機師撤銷飛行執照，另外如果航空公司有管理疏失，民航局也將開罰，除了罰款之外，也可能取消部分及全部航線。

對此，遠航回應，將全面配合酒測。1060322

(中央社)