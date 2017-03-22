打造客家台三線 政院擬4年投入82億

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行政院今天表示，為了落實總統蔡英文的「浪漫台三線」客庄浪漫大道政見，擬定4年計畫，預計將投入新台幣82.12億元，預計4年可吸引1400萬人次觀光客，帶動282億元消費。

行政院上午舉行「台三線客庄浪漫大道治理平台」第一次會議，由政務委員林萬億及張景森共同主持，結合中央11個相關部會，桃園、新竹、苗栗、台中等4個縣市政府，及5位專家學者共同參與。

會後，林萬億表示，「浪漫台三線」客庄浪漫大道，將從桃園到台中打造長度約150公里的浪漫大道，帶動客家文藝復興、青壯人才回流和移居、再造客庄新生命。

客委會表示，浪漫台三線初期設定4年期計畫，105到108年的年度預算編列56.48億元，前瞻基礎建設也在106年到109年編列25.64億元的特別預算，總計82.12億元，進行客家文史資料調查整理及出版，打造音樂、文學及藝術村，優化自然與人文景觀、空間環境，及串聯交通路網，推動文創和青創等。

客委會說，預估可帶動超過900名青年返鄉、創造2600個以上的就業機會，吸引1400萬人次的觀光客，帶動新台幣282億元觀光收入。1060322

(中央社)