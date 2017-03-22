愛子公主國中畢業 笑容燦爛臉豐腴
日本皇太子德仁與皇太子妃雅子的女兒愛子今天國中畢業，今天上午9時與父母一同出席畢業典禮，先前傳出消瘦不少的愛子，臉部豐腴不少，她滿臉笑容說，「這3年過得很快樂!」
穿著水手服式國中制服的愛子在父母陪同下，在她就讀的國中學習院女子中等科的正門前面對記者。記者對她說：「恭喜，這3年過得如何？」
愛子面露笑容答說：「謝謝。遇到好老師和同學，這3年過得很快樂。」下個月起，愛子將就讀學習院女子高等科（高中）。
愛子上個月的長相消瘦許多，引起許多日本民眾擔憂，甚至有人猜測愛子可能罹患厭食症。但今天愛子的臉部看起來較上個月豐腴了些，神情看起來也很愉快。
愛子與父母後來在校門口拍攝紀念照。面對沿路民眾，她也面露笑容，對大家揮手致意。
這場國中畢業典禮，皇太子德仁與皇太子妃雅子也坐下來觀禮。當「敬宮愛子」的名字被唱名時，愛子起立。愛子同年級的學生全體起立之後，學生代表從師長手中接下畢業證書。
愛子去年秋天因身體不適，一度向學校請長假，之後重返校園，如常上學。3月，學校休假期間，她還為了參加歡送女子高等科（高中）畢業生的學藝會練習，來到學校。
包括日本放送協會（NHK）、日本電視台新聞網（NNN）都報導愛子的國中畢業文集。她以「祈願世界和平」為題，寫下去年修學旅行（教育旅行）造訪廣島市和平公園的感想。媒體評論家表示，她的國中畢業文是佳作。1060322
(中央社)
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