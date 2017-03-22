與小鮮肉愛愛被逮 美女師開心拍嫌犯照

美女教師佛克斯(Sarah Fowlkes)開心的拍嫌犯照。(圖/太陽報)

佛克斯(Sarah Fowlkes)在警局筆錄時面帶微笑。(圖/太陽報)

美國再傳一起校園亂倫事件，一名27歲的中學教師涉嫌與未成年學生發生性關係被逮。但令人訝異的是，該名女教師在警局拍嫌犯照時，竟露出滿臉笑容，完全不像即將面對法律訴訟之人。

綜合外電消息，美國德州洛克哈特中學負責生物教學佛克斯(Sarah Fowlkes)，她是一位個性活潑開朗，並兼有豐滿上圍的美女教師，在課堂上頗受學生歡迎。然而，今年在校園內盛傳她與17歲男學生有不倫之戀，當地警局也已對此進行調查。

佛克斯本人在聞訊後，很快找上警局自首，在坦承與未成年有性關係後，即遭逮捕。但她在進行筆錄與拍照時，竟笑容洋溢的面對鏡頭，反常的表現讓她在網路世界爆紅。

(中時電子報)