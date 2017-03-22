川普上臺實現轉彎？美國對歐轉冷 對俄升溫

美國總統川普去年競選期間，即毫不避諱的主張美國應該改變對俄國的做法，與此同時他則多次批評美國在歐洲的盟國。如今他上臺後，似乎將實現當初的主張，路透社報導指出，美國國務卿提勒森可能缺席4月北約的外長會議，隨後卻將於4月12日訪問俄國。

報導稱，美國官員週一透露，爲了迎接籌備中的美中元首會晤，提勒森將缺席4月4日至5日的北約外長會，這本是他就任美國國務卿以來的首次北約外長會。隨後到4月12日，提勒森計劃訪問莫斯科。兩名前美國政府官員就此表示，缺席北約會議卻訪問莫斯科，可能讓人感覺美國優先考慮大國關係卻忽視依靠美國提供安全保障的小國。

《華盛頓郵報》亦報導，美國國務院官員證實，提勒森下月將缺席北約外長會，並於一週後訪俄。提勒森將先赴義大利出席G7部長會議，隨後直奔莫斯科。面對「俄羅斯干預美國大選」的指控，白宮讓提勒森訪俄似乎是要正面應對爭議。提勒森擔任埃克森美孚首席執行官時曾與俄羅斯展開石油談判，並獲得普丁頒發的總統友誼勳章。

德國《法蘭克福彙報》21日以「提勒森捨北約而取中俄」為題指出，提勒森的安排讓美國的盟友感到不安。多名美國前高官擔心，提勒森此舉或讓人們更加以爲美國在討好莫斯科。德國《時代周報》稱，川普此前多次對普丁給予正面評價，稱普丁是一個「強有力的領導人」。而對北約，川普則說是「過時」的機構。有專家批評提勒森訪問俄羅斯將是嚴重的錯誤，可能會破壞美國與最重要的同盟之間的信任。

俄新社稱，針對媒體報道蒂勒森計劃於4月份訪俄的消息，俄外交部發言人紮哈羅娃21日表示，俄羅斯對這一資訊泄露感到震驚。她說，莫斯科不否認，也不確認這一消息。「我們對華盛頓經常泄露這樣敏感消息感到震驚」。她呼籲美國鷹派查清楚，「這是否又是『俄羅斯駭客』侵入美政府伺服器還是美國自己威脅自己的資訊安全？」

(旺報)