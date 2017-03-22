日客遺失手機 十分員警熱心尋回
「十分幸福，幸福十分」這八個字來形容新北市十分地區的風景，真的是十分恰當，因為風景美麗，有太多遊客來訪，當地的新北警瑞芳分局十分派出所也練就一身為民服務的好本事，很多遊客都稱之友善派出所。
警方表示，昨日下午有一名民眾拿了一支手機到十分派出所，說是在老街逛街時撿到的，警員吳易霖與藍士傑受理後立刻至十分老街商家訪查，逐一詢問老街店家有無遊客來找尋遺失手機，並且交代如有遊客詢問請立即到派出所認領。
最後在員警鍥而不捨的追問下，果不其然有店家指出，一名日籍遊客遺失手機並留有計程車司機電話，員警立刻電話聯繫該司機確認無誤後，大約晚上8點左右日籍遊客趕到派出所認領。
來自東京母女很開心的跟員警說，相機裡面有很多這次來台灣所拍的照片，裡面都是開心的回憶，還好警察很熱心地去尋找，讓他們在這段遊玩期間的回憶可以完整，他們還說以往都是聽朋友講台灣警察的熱心助人，沒想到這次來台灣也能感受到，真是名符其實的友善派出所。
(中時)
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