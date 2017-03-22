新海派出所長盤查機車 查獲酒駕、毒品、空氣槍
客委會主委李永得遇台北市保大員警盤查，引發不同立場論戰，新北市海山警分局新海派出所不受言論影響，今（22）日下午1時許，由所長陳國裕帶班巡邏時，盤查1輛雙載可疑機車，當場查獲騎士許姓男子酒駕，後座李姓男子身藏FM2、安非他命吸食器及1把玩具空氣手槍。
警方表示，所長陳國裕於新海路發現許嫌騎車時搖晃不穩，後座的李嫌則刻意避開員警目光，員警直覺可疑故趨前盤查，李嫌見警方靠近，焦急催促許嫌趕快騎走，陳國裕眼明手快一把拉下李嫌，控制2嫌行動。
警方對許男實施酒測，酒測值為0.19毫克，從李嫌身上則搜出1把空氣手槍、安非他命吸食器及2顆FM2，2嫌已被帶回派出所偵訊。
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(中時)
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