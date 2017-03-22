把安眠藥當糖果吃？！失眠族群先了解你是什麼類型。(圖/康健雜誌提供)

根據統計，台灣人失眠比例高居亞洲之冠，2015年的調查顯示，曾受睡眠障礙困擾的有600萬人，且每5個人就有1人深受失眠之苦。該吃安眠藥嗎？怎麼吃？

睡不著該怎麼辦？許多人首先浮現腦中的解方是「來顆小史吧！」（學名Zolpidem，是國人使用最氾濫的安眠藥）根據衛福部調查，2014年全國安眠藥用量達3.39億顆，創歷史新高，「台灣人把安眠藥當糖果隨便吃！」精神科醫師黃偉俐在《失眠勿擾》中不禁感嘆。

事實上，不應迷信單一明星藥物為拯救失眠的救世主，選擇藥物之前，要先知道自己屬於哪種失眠型態，才能對症下藥。

睡眠醫學將失眠分成三種：入睡困難型、睡到一半容易醒來型、比預定時間還早醒來型。

其中，以入睡困難型最難治療，通常跟人格特質容易緊張焦慮有關，新光紀念醫院睡眠中心主任林嘉謨指出，心因性的因素較大，需要合併心理方面的介入治療。

入睡困難型失眠建議使用短效型鎮靜安眠藥物來誘導睡眠，一旦睡著通常可以睡一整晚，但如果睡到一半容易醒過來，建議使用中效或長效型的鎮靜安眠藥物，可維持睡眠5〜7小時。

至於睡到一半容易醒來型、比預定時間還早醒來型大多與生理因素有關，例如缺鐵、過敏、缺氧等，相對容易解決。

此外，不是所有失眠都需要吃安眠藥。

●有些人失眠的主因是因為過於焦慮，吃些抗焦慮的鎮定劑就可以睡好，還不需要使用到安眠藥。鎮定劑跟安眠藥雖然成分不一樣，但歸類在同一大類，劑量上的差別而已。

●有些年長者睡不好，吃些含抗組織胺成分的抗憂鬱藥物也許就有幫助，安眠藥的藥物設計是讓神經功能整個被抑制下來，台北榮民總醫院神經內科主治醫師王培寧說，抗憂鬱藥物的作用在提高血清素，將失去平衡的自主神經慢慢調回來，並且對認知功能的影響比較小。不過如果是入睡困難型的失眠者，抗憂鬱藥物的效果就不會這麼好。

●有時只是因為短期壓力睡不好，有些抗憂鬱焦慮的藥物就可幫忙。

●有些人因為長途旅行或出國開會，需調整時差否則無法面對白天的工作，褪黑激素是首選。但請記得，它只對時差性睡眠有效，不能治療失眠，精神科醫師陳炯旭強調，「對因憂鬱焦慮相伴隨來的失眠或睡眠障礙，沒有幫助。」

不過，褪黑激素在國外屬於成藥，可在一般藥局或超市買到，目前在台灣並沒有取得藥證，也不算食品，更缺乏臨床實證，衛生署也不允許販賣，陳炯旭發現很多病人上網或出國花大錢購買，仍然無法解決失眠問題。

必須清楚確認失眠問題所在之後才能聰明選擇藥物，千萬不要聽別人說某某藥不錯就自行服用或「私下交易」，尤其你可能不知道對方給的藥是哪類型、而對方也不清楚你屬於哪種睡眠障礙，好心聽別人建議反而容易害到自己。

◎何時該用短效、何時該吃長效安眠藥？

中國醫藥大學附設醫院台北分院藥師詹璧瑋解釋，安眠藥有分超短效、短效、中效、長效型，這跟藥物作用時間長短有關。例如因工作需要睡3小時後就必須起來的人，適合使用藥效作用時間短的「超短效型」，醒來後較不會有藥物殘留的副作用，例如清晨宿醉（morning hangover），容易頭暈頭痛影響正常作息。總之，依據症狀有很多藥物可選擇，別只迷信某一名牌藥。

(圖表/康健雜誌提供)

◎安眠藥可放鬆、減輕焦慮，白天也能吃嗎？

不行！雖然有些安眠藥除了幫助睡眠，還有鎮靜、減輕焦慮、放鬆肌肉的效用，很多人因此自行改到白天吃，以應付生活壓力，睡前反而不一定吃。林口長庚醫院精神科系主任許世杰說：「這是藥物濫用。安眠藥應該在睡前吃，其他時間不該吃。」

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(中時電子報)