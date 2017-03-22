因應國家生技園區成立 柯文哲指示儘速擬定交通解決方案

南港國家生技園區成立後可能對當地交通造成衝擊，台北市長柯文哲昨日主持106年市長與里長市政座談會南港區第1場次，他在聽取里長們有關區內公車路線及未來國家生技園區成立後車流等交通改善建議時，指示交通局應盡速擬定園區成立後交通解決方案。

柯文哲表示，國家生技園區蓋好以後，科研單位及廠商進駐後，員工人數增加的速度很快，真的很怕生技園一開幕，大量車流從南港車站繞研究院路進來。市府團隊將於4月6日向南港區里長針對東區門戶計畫進行座談，討論相關問題的解決。

柯文哲指示，目前中央要在基隆蓋的輕軌是接南港車站還是南港展覽館也還沒確定，所以4月6日東區門戶計畫會請南港區的里長來聽，請交通局對於交通解決方案要做好準備，到時向里長們說明，東區門戶計畫對交通的衝擊、應付方案要講清楚，交通問題要先想好。

南港「國家生技研究園區」係以R&D為主的新一代國家型研究園區，由中央政府相關單位共同進駐使用，園區內中研院將設置生醫轉譯、核心主題研究中心及生物資訊中心，以利將基礎研究銜接至動物及臨床試驗階段；另設育成中心便於讓進駐廠商育成早期研發成果。此外與園區研發密切相關的國家實驗動物中心(NLAC)、生物技術開發中心(DCB)、衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)、台灣生技整合育成中心(Si2C)、生策會及生策研究中心等亦將共同進駐。

此外，玉成里里長黃聰智提案里內中坡北路底和南港松河街交界處截水溝惡臭，讓附近民眾苦不堪言案，水利處與衛工處說明，目前可行的工法皆不能保證完全消除惡臭，柯文哲表示，「市民的小事就是市府的大事」，他認為市府團隊要鼓勵聰明做事，他指示工務局內部再研擬出一個可行、不需要花費太多錢的方式，解決當地民眾的問題。

(中時)