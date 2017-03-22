全國衛生保健業務頒獎 竹市獲11獎項大贏家

我要評比

去年度「全國衛生保健業務評核」結果出爐，新竹市衛生局推動衛保有成，榮獲11項獎項，不但創下歷年獲獎最多紀錄，也是全國進步幅度最多縣市之一，成為「最大贏家」。市長林智堅表示肯定，也期勉衛生局繼續努力，守護市民健康。

衛福部國健署「今年度全國保健會議」昨舉行，衛生局獲頒11項獎項，獎項包含消弭健康不平等類別獲得全國第一、乳癌首篩獲得全國第二，戒菸服務分組第一、保健類優等獎、菸害防制稽查績效、健康體能暨代謝症候群及肥胖防治、癌症篩檢與檳榔健康危害防制、婦幼健康促進議題為分組第二。

此外，在整體進步獎亦奪下分組第一等9項，北區衛生所參與金所獎評比榮獲「高齡友善健康照護」類別佳作。衛生局亦同時榮獲「督導衛生所辦理高齡友善健康照護」類別督導有方殊榮，總計獲頒11大獎項，成為年度考評獲獎數最多的縣市。

林智堅肯定衛生局同仁在衛生保健業務的努力，他表示，衛生保健工作做得好，不僅可協助市民遠離疾病威脅，更能促進健康。他期勉同仁持續秉持為民服務的精神，精進衛生政策規劃，紮實各項公共衛生工作，打造一座幸福、健康的城市。

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(中時)