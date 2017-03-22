全國衛生保健業務頒獎 竹市獲11獎項大贏家
去年度「全國衛生保健業務評核」結果出爐，新竹市衛生局推動衛保有成，榮獲11項獎項，不但創下歷年獲獎最多紀錄，也是全國進步幅度最多縣市之一，成為「最大贏家」。市長林智堅表示肯定，也期勉衛生局繼續努力，守護市民健康。
衛福部國健署「今年度全國保健會議」昨舉行，衛生局獲頒11項獎項，獎項包含消弭健康不平等類別獲得全國第一、乳癌首篩獲得全國第二，戒菸服務分組第一、保健類優等獎、菸害防制稽查績效、健康體能暨代謝症候群及肥胖防治、癌症篩檢與檳榔健康危害防制、婦幼健康促進議題為分組第二。
此外，在整體進步獎亦奪下分組第一等9項，北區衛生所參與金所獎評比榮獲「高齡友善健康照護」類別佳作。衛生局亦同時榮獲「督導衛生所辦理高齡友善健康照護」類別督導有方殊榮，總計獲頒11大獎項，成為年度考評獲獎數最多的縣市。
林智堅肯定衛生局同仁在衛生保健業務的努力，他表示，衛生保健工作做得好，不僅可協助市民遠離疾病威脅，更能促進健康。他期勉同仁持續秉持為民服務的精神，精進衛生政策規劃，紮實各項公共衛生工作，打造一座幸福、健康的城市。
★中時電子報關心您：吸菸有害健康！
(中時)
關鍵字：全國衛生保健業務評核、林智堅、高齡友善健康照護
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。