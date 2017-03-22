只對海倫清桃沒性趣 戴發奎和前2任妻行過房

戴發奎和前2任前妻發生過關係，只對海倫清桃沒性趣。（圖／中時資料照片）

女星海倫清桃年初爆出隱婚18年、假造身世等醜聞，不久後她接受媒體專訪，澄清和戴發奎結婚18年來，沒有外界想像的「夫妻之實」，坦承兩人是無性婚姻。如今海倫清桃和戴發奎已離婚，今(22日)戴發奎上節目再度談前妻，語出驚人透露有過3次婚姻，和前兩任妻子行房過，唯獨對海倫清桃沒性趣，再度引發討論。

據《蘋果日報》報導，最近開了餐飲店的戴發奎上《新聞挖挖哇》大聊海倫清桃，當時他與海倫清桃無性婚姻爆出，曾被外界質疑性向，戴發奎還一度承認自己不舉，今他現身，認和前面兩位妻子嘿咻過，但和海倫清桃最近距離只有臉貼臉，沒想過和她發生關係。

戴發奎還澄清，這陣子雖風波不斷，但他並非想要玉石俱焚毀掉對方，並爆海倫清桃透過律師告知他離婚前，試圖吞感冒藥輕生，讓戴發奎相當心痛擔心，強調海倫清桃不重物慾，「她自己命都不要怎麼會要錢？」

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(中時電子報)