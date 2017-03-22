找林心如演卻沒邀霍建華 蘇有朋誠實回應讓人噴飯！

被問邀了林心如當女主角，為何不邀霍建華？蘇有朋誠實的回答讓現場爆出笑聲。(取材自蘇有朋工作室微博、新浪娛樂)

蘇有朋執導新作《嫌疑人X的獻身》將於本月底在中國大陸上映，他與演員群近來忙著跑宣傳，昨晚劇組更前進校園，現場接受學生的提問，當被問到何以找林心如拍戲，卻沒想到讓華心夫婦合體？蘇有朋超誠實回應讓大家笑噴！

昨晚《嫌疑人X的獻身》劇組到北京師範學院舉辦宣傳座談會，受到同學熱烈歡迎，早早排隊踴躍參加，而因為導演蘇有朋現身，現場放起了小虎隊的歌曲，讓他感慨表示：「我那個年紀拚命想甩掉包袱，並不想稱自己為偶像，覺得偶像是偏負面的形容詞，好像只有外表沒有內涵」，到後來才知道自己的身分是許多人求之不得的，更說如今沒人叫他「乖乖虎」了，引發現場一陣取外號風潮。

當天蘇有朋跟同學們玩快問快答遊戲，他也誠意滿滿直率回答，因出了超精彩的答覆，有一名同學問道：「「我們知這部電影的主演請了心如姐姐，那為什麼另一個潢演是王凱哥哥，而不是霍建華老幹部呢？」，蘇有朋竟拍腿大笑回應：「我在選角的時候，不知道他倆有一腿！」，同學又追問：「要是知道呢？」，蘇有朋說：「那就更不會了」，出乎意料的直球回應，逗得全場笑翻！

(中時電子報)