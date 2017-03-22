為二戰索賠 中日共同提名諾貝爾和平獎
為第二次世界大戰時期受害者尋求戰爭賠償的日本律師辯護團幹事長與中國民間對日索賠聯合會會長兩人，獲得提名角逐今年的諾貝爾和平獎。這是中國大陸與日本民間人士首度聯合獲得提名。
中國青年報與中青在線報導，中國人戰爭受害賠償訴訟日本律師辯護團幹事長小野寺利孝與中國民間對日索賠聯合會會長童增因為憑藉民間力量，堅持20多年維護和伸張二戰時期中國受害者合法權益，推動和促進日本政府與加害企業解決二戰遺留問題。
報導指出，在他們的積極推動下，日本三菱綜合材料公司向受害勞工謝罪，並支付謝罪金，要求日本政府正視侵略中國歷史的前提下，推動中日和平友好。
據了解，童增是連續第3次獲得諾貝爾和平獎提名，但卻是第1次與小野寺利孝共同獲得提名。報導指出，希望透過兩人的聯合提名，讓全世界能了解和正視日本侵略中國的戰爭罪行。1060322
(中央社)
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