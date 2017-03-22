適合企業也宜居 彰縣標售高鐵特定區地

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彰化縣政府表示，總面積約204公頃高鐵彰化車站特定區，縣府將標售58筆、37.5公頃土地，土地方正、交通便利，適合居住及企業進駐。

彰化縣高鐵特定區交通便利、地形方正，規劃多種可供企業進駐的產業及運輸特定專用區，為讓企業與民眾了解土地開發資訊，彰化縣政府組成專案銷售小組，今天由縣府地政處長劉坤松代表縣長魏明谷主持「高速鐵路彰化車站特定區招商小組暨土地標售」說明會。

劉坤松說，高鐵彰化車站特定區總面積204公頃，土地方正、交通便捷、公共設施完善，縣府3月29日、4月20日公開標售，歡迎各界投標，標單可向縣府地政處、田中地政事務所索取，或到地政處網站下載，意者須在3月29日前投標。

縣府地政處表示，高鐵彰化站特定區坐落田中鎮及社頭鄉，全區面積約204公頃，區內除高鐵車站專區，還規劃住宅區、商業區、旅館區、產業服務專用區、轉運專用區、約80公頃的公共設施，加上聯外交通網建置完成，適宜居住及企業進駐發展。

地政處表示，土地標售作業3月29日、4月20日上午10時在縣府開標，這次釋出土地為田中鎮高鐵段859地號等共58筆、37.5公頃，有36筆住宅區、3筆旅館區、3筆第一種產業服務專用區、10筆第二種產業服務專用區、6筆轉運專用區。1060322

(中央社)