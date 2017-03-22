心肌梗塞治療後復健 術後運動防致死

不少心血管疾病患者在接受手術後，往往害怕復發而減少運動量；但醫師呼籲，接受心臟病治療後的2週，可透過心肺運動測試，降低復發的致死率。

衛生福利部桃園醫院復健科醫師吳昌政表示，心臟病是國人十大死因前3名的常客，其中冠狀動脈症候群(心絞痛、急性心肌梗塞)最為致命；隨著醫療的進步，急性心肌梗塞的治療方式越來越多，患者在急性期可以藉由藥物、心導管或是手術治療，提升存活率。

吳昌政在治療急性期後，除了藥物可治療高血壓、高血脂、糖尿病等危險因子，進一步預防血管再堵塞外，術後運動也可帶來的好處，包括降低疲勞，改善情緒，提升睡眠品質，能夠降低心肌梗塞復發的致死率。

吳昌政說，急性心肌梗塞的患者接受治療出院後，往往認為自己的體能不如以往，或是因為害怕心臟病復發而減少運動量，反而錯失了心肺復健的黃金期。呼籲患者在接受心臟病治療後的2週，透過心肺運動測試，可以安全的評估身體運動能力，建立個人化的復健菜單。

他談到，這項方法可以進一步按照計畫提升體能狀態，減緩動脈硬化的速度，降低再次梗塞的機會；另外建議心臟病患者，透過復健科提供的檢查與治療，瞭解自己狀況，把握心肺復健的黃金期。1060322

(中央社)