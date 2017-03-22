反同婚家長團體赴疾管署抗議

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反同婚家長團體「滿天星素人連線」赴疾管署抗議。（姚志平攝）

反同婚家長團體「滿天星素人連線」22日前往疾管署陳情，出席者準備恐龍道具並頭戴精神號召的「陽春麵大叔」面具，抗議疾管署變相鼓勵同志跑趴使用娛樂性藥物，要求副署長羅一鈞、疾管署醫師黃士澤道歉下台。

(中時)