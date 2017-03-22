南部旱象持續 嘉義、台南下月5日起實施一階限水

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經濟部今天召開水情會議，雖然北部旱象因降雨稍有紓解，但南部3月降雨只有歷來的2成，會議決議繼高雄之後，嘉義與台南自下月5日起，也要進入第一階段夜間減壓限水。

但水情會議也有好消息，由於北部水情舒緩，加上新北板新、桃竹實施一階限水，有1%到3.2%節水成效，因此水利署今天保證所有地區4月底前都可不進入二階限水，甚至5月底前都不實施三階限水。

水利署表示，但依據氣象預測，南部地區恐怕要等到5月梅雨季才有降雨，因此決議自下月5日起嘉義、台南實施第一階段夜間減壓限水。

(中時)