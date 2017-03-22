恐怖！國道一號田尾段小貨車突起火陷入火海 駕駛灼傷

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1輛載菜小貨車下午約3點左右在國道一號彰化田尾段起火，場面怵目驚心。(鐘武達翻攝)

1輛小貨車在國道一號彰化田尾段起火燃燒，一度影響到交通。(鐘武達翻攝)

小貨車李姓駕駛手部受傷，消防隊送醫幸無大礙。(鐘武達翻攝)

1輛載運蔬菜的小貨車，今天下午2點57分行經國道一號高速公路北向215.9公里彰化縣田尾路段時疑似零件故障停放路肩，接著起火燃燒，52歲李姓駕駛停車查看時遭到灼傷，經送衛福部彰化醫院治療報無大礙。

彰化縣消防局埤頭消防分隊小隊長洪穀霖表示，接獲火燒車意外後，消防隊立即趕往現場搶救，當時火勢猛烈，火勢撲滅後，小貨車已經成了廢鐵。

李姓小貨車司機家住彰化市，他描述事發經過表示，小貨車在行經該路段時，他聽到疑似排氣管掉落的聲音，擔心發生意外，所以立即就將車停到路肩，不料，當下車查看時，小貨車突然起火，隨即陷入火海。

這起火燒車意外，一度影響國道一號北斗到田尾路段交通，所幸國道三隊員警立即派員現場警戒並疏導，約在4點左右，現場已經排除。

(中時)