恐怖！國道一號田尾段小貨車突起火陷入火海 駕駛灼傷
1輛載運蔬菜的小貨車，今天下午2點57分行經國道一號高速公路北向215.9公里彰化縣田尾路段時疑似零件故障停放路肩，接著起火燃燒，52歲李姓駕駛停車查看時遭到灼傷，經送衛福部彰化醫院治療報無大礙。
彰化縣消防局埤頭消防分隊小隊長洪穀霖表示，接獲火燒車意外後，消防隊立即趕往現場搶救，當時火勢猛烈，火勢撲滅後，小貨車已經成了廢鐵。
李姓小貨車司機家住彰化市，他描述事發經過表示，小貨車在行經該路段時，他聽到疑似排氣管掉落的聲音，擔心發生意外，所以立即就將車停到路肩，不料，當下車查看時，小貨車突然起火，隨即陷入火海。
這起火燒車意外，一度影響國道一號北斗到田尾路段交通，所幸國道三隊員警立即派員現場警戒並疏導，約在4點左右，現場已經排除。
(中時)
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