實戰新焦點 美陸軍準備大規模地面戰

我要評比

美國陸軍上次公佈實戰手冊是在2008年，當時聚焦在「全方位作戰」（Full Spectrum Operations）上。但如今物換星移，美國陸軍將更新實戰手冊，並把焦點轉移到大規模地面作戰上。

據《防務新聞》（Defense News）報導，聯合武器中心（Combined Arms Center）指揮官郎迪（Michael Lundy）說，美國陸軍現今的最高指導原則，就是把重心放在如何打大型地面戰上。

郎迪指出，過去14到15年來，美國陸軍雖然有聯合的地面作戰演練，但並未進行大型地面作戰，因此新舊焦點截然不同。

(中時電子報)