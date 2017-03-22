《春嬌救志明》下月上映 導演彭浩翔來台辦講堂
鬼才導演彭浩翔執導，楊千嬅、余文樂主演的《春嬌救志明》，4月28日將在兩岸三地同步上映。為延續這電影系列的魅力，電影公司今天（3月22日）宣布，光點華山電影館於4月15日下午1點、3點15分，放映膠捲版的《志明與春嬌》及《春嬌與志明》，並舉行導演講堂，讓粉絲們再次重新感受「春嬌志明」系列的強大魅力。
《春嬌救志明》是「志明春嬌」系列電影的第三部曲，在前兩部電影中，楊千嬅、余文樂扮演的「春嬌」與「志明」建立的經典銀幕CP形象已深植人心，對歌迷來說，已有不可動搖的經典地位。
「春嬌志明」系列充滿真實感的愛情故事，雖然電影在香港大受歡迎，但片名卻與台灣有極深的淵源，〈志明與春嬌〉不僅是綜藝大哥大張菲曾主持的《歡樂一百點》中，是最受歡迎的短劇單元，也歌壇天團五月天在1999年發行首張專輯中的經典金曲，可說是台灣觀眾及粉絲的集體回憶，更是導演彭浩翔來台唸書時最愛聽的歌曲，才因而有創作電影的靈感，更發展成為引發兩岸三地觀眾共鳴的愛情三部曲。
導演彭浩翔特別排開行程，趁著參與金馬奇幻影展閉幕作品的空檔，特別提前一天到台灣，4月15日前往光點華山電影館，參加《志明與春嬌》及《春嬌與志明》的映後QA，與粉絲進行交流。
(旺報)
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