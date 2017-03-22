爭高捷黃線 劉世芳：高雄需要團結

立委劉世芳下午在臉書表示，此時是高雄關鍵時刻，需要團結共同爭取捷運黃線。（翻攝自劉世芳臉書）

高雄人殷切盼望多一條捷運，立委劉世芳、李昆澤、許智傑、賴瑞隆、邱志偉22日在立法院合開記者會，共同呼籲行政院將捷運黃線納入「前瞻基礎建設計畫」，劉世芳下午也在個人臉書表示，此時是高雄關鍵時刻，軌道運輸是重要經濟命脈，高雄要團結爭取捷運黃線。

高雄積極爭取捷運黃線，從亞洲新灣區出發，經三民、鳳山、鳥松區，劉世芳表示，這條捷運相當重要，是串連「高高平」的重要樞紐。

她說，數十年以來，長期南北失衡使台北的地下都是捷運，但高雄卻只能一直追求宿命的翻轉，高雄人幾次受到挫折，卻從未被打倒，此時更需要團結，高雄需要共同成就，高雄需要捷運黃線，才能進步不間斷，讓高雄延續、躍升。

(中時)